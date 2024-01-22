Красноярский тренер рассказал о проблемах детской горнолыжной секции

Илья Молтянский — красноярский тренер, который поставил на горные лыжи сотни красноярцев. Даже дети бывшего губернатора Александра Усса, как говорит тренер, вставали на лыжи на «Блинке» в Академгородке, где Илья Николаевич проводит занятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии