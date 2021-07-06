ВЭБ.РФ профинансирует проекты на 6,5 трлн рублей до 2024 года

Из этой суммы 2,8 трлн будет направлено на поддержку экспорта, 1,7 трлн – на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн получит сектор МСП, 800 млрд будет вложено в инфраструктуру и городскую среду, 130 млрд – в инновации, узнала газета «Ведомости».