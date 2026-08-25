TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

MNQ 4H — Corrective pullback to Fibo & S/R flip confluence

MNQ 4H — Corrective pullback to Fibo & S/R flip confluence

MNQ 4H — Corrective pullback to Fibo & S/R flip confluence Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! AlphaSignalProLTD Setup: MNQ is expected to undergo a short-term correction back to the newly formed structural support zone before the macro uptrend resumes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии