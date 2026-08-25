MNQ 4H — Corrective pullback to Fibo & S/R flip confluence Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! AlphaSignalProLTD Setup: MNQ is expected to undergo a short-term correction back to the newly formed structural support zone before the macro uptrend resumes.
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