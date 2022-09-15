ООН: вероятность ядерного конфликта в мире достигла уровня Карибского кризиса

Мир приблизился к ядерному конфликту настолько, как это было во времена Карибского кризиса. Об этом заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.
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