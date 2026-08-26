Страна и люди
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Страна и люди

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Мужчина убил 8 родственников во время семейного ужина. От прабабушки до девочки

Мужчина убил 8 родственников во время семейного ужина. От прабабушки до девочки

Жертвами семейной кровавой бойни стали, в том числе, 4 детей Мужчина из американского штата Монтана убил восемь родственников, в том числе 4 детей, во время воскресного ужина, сообщил представитель семьи.

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