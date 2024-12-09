Лебедев: ВС РФ ударили по бывшей ракетной базе в Винницкой области

Представитель действующего на Николаевщине подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что Вооружённые силы Российской Федерации в ночь с воскресенья на понедельник атаковали один из объектов ВС киевского режима.
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