В России создан Совет по демографической и семейной политике

Председателем нового ведомства назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.9 декабря на «Официальном интернет-портале правовой информации» был опубликован Указ президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому в стране образован новый Совет по реализации государственной демографической и семейной политики.
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