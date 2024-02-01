Доля россиян с пятью и более кредитами почти удвоилась за два года

Более 8,5% российских заемщиков на конец 2023 г. имели пять или более активных кредитов. Доля этой категории банковских клиентов выросла на 1,5% за период с января по декабрь, достигнув нового рекорда, пишет РБК.
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