Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Ванидовская
    Вы все не о том говорите. В настоящее время Москва тупо обкрадывает регионы. К примеру, у нас в Карелии все крупные к...Важное решение по...
  • Евгений Алексеенко
    Точно!Важное решение по...
  • Александр Глущенко
    а по ссылке всё таки сходи , тебя многое удивит.. ))) Не надо мне затыкать рот ... А вот тебе бы не мешало заткнуть )...«Провокаторы!» – ...

За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

За доказательство причастности России к убийству Фарион объявлена награда

Заказчиком убийства нацистки и русофобки Ирины Фарион якобы является Россия, и доказавший это может получит 12 тысяч долларов, заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук в в эфире львовского телеканала NTAУбийц ещё не нашли, но и так понятно, что это Россия, заявил свободовец: «В первую очередь, нам нужно найти убийц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх