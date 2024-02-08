Бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у домработницы

Миллиардер, попавший под санкции, выиграл суд у собственной домработницы.Михаил Фридман выиграл суду своей домработницы, котором не мог платить зарплату из-за введенных санкций – об этом сообщает британская газета The Telegraph.
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