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Бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у домработницы

Бизнесмен Михаил Фридман выиграл суд у домработницы

Миллиардер, попавший под санкции, выиграл суд у собственной домработницы.Михаил Фридман выиграл суду своей домработницы, котором не мог платить зарплату из-за введенных санкций – об этом сообщает британская газета The Telegraph.

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