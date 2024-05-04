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Бивол может получить нового соперника на 1 июня. Бой с Бетербиевым отложен из-за травмы

Бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который планировался на 1 июня, отложен, но может состояться до конца 2024 года.

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