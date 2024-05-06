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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шунин о будущем в «Динамо»: «Конкретики нет. Тренер вратарей сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы» 

30 июня голкипер может стать свободным агентом. — После матча с «Зенитом» Гафин сказал, что уже были разговоры о новом контракте.

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