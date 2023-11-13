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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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КАК ЗАПАД БУДЕТ МЕШАТЬ РОССИИ ВЫБИРАТЬ ПУТИНА

КАК ЗАПАД БУДЕТ МЕШАТЬ РОССИИ ВЫБИРАТЬ ПУТИНА

Тема выборов президента постепенно выходит на первые полосы телеграм-каналов и это закономерно – объявление президентских выборов должно пройти в период с 8 по 18 декабря.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Верно пишите.
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1 час.
Алексей Смирнов
А меня и людей вокруг меня она не устраивает, более того, я и большинство из тех людей, считает её преступлением и желает наказания всех причастных.
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1 час.
Алексей Смирнов
А Пётр 1 был военный человек, а Путин?
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1 час.

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