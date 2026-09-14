Фальков анонсировал кардинальные изменения формы аттестации студентов из-за ИИ

В России в ближайшие несколько лет произойдут кардинальные изменения в форме аттестации студентов. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
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