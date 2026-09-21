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Жена Стаса Михайлова объявила о разрыве с певцом в день рождения дочки

Жена Стаса Михайлова объявила о разрыве с певцом в день рождения дочки

Фанаты артиста не понимают, что происходит в семье звезды. Стас Михайлов с женой Инной Личный архивСупруга Стаса Михайлова — Инна поделилась неожиданным заявлением об отношениях с мужем.

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