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Куинз Парк Рейнджерс – Лутон – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионшип, 6 января 2025

Куинз Парк Рейнджерс – Лутон – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионшип, 6 января 2025

В понедельник, 6 января, сыграют Куинз Парк Рейнджерс и Лутон в матче 26 тура Чемпионшипа. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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