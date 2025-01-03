Куинз Парк Рейнджерс – Лутон – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионшип, 6 января 2025

В понедельник, 6 января, сыграют Куинз Парк Рейнджерс и Лутон в матче 26 тура Чемпионшипа. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.