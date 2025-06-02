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Туризм и География

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Пневматика на охоте. Подробный разбор всех нюансов

Пневматика на охоте. Подробный разбор всех нюансов

﻿﻿Пневматическое оружие простое в использовании, относительно бесшумное и может применяться в условиях, когда неудобно использовать огнестрельное оружие Современные пневматические ружья и пистолеты способны производить достаточно мощности, чтобы убить мелкую дичь, что делает их популярными среди охотников на птиц, грызунов и других мелких животных.

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