Пневматика на охоте. Подробный разбор всех нюансов

Пневматическое оружие простое в использовании, относительно бесшумное и может применяться в условиях, когда неудобно использовать огнестрельное оружие Современные пневматические ружья и пистолеты способны производить достаточно мощности, чтобы убить мелкую дичь, что делает их популярными среди охотников на птиц, грызунов и других мелких животных.
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