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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бернард Томич находится под следствием по подозрению в организации договорных матчей на Аustralian Open-2022 и турецком «Челленджере»

Полиция подозревает Бернарда Томича в организации договорных матчей. По данным The Age, расследование в отношении бывшего 17-го номера мирового рейтинга было инициировано из-за обнаружения подозрительных ставок на два матча с его участием.

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