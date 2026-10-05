В начале СВО в Европе думали: эта война с русскими обойдётся дёшево. Но всё пошло не по плану. Чего теперь добивается Москва? Президент России на пленарной сессии клуба "Валдай" сделал много знаковых заявлений, которые, вне всякого сомнения, долго будут изучаться мировым сообществом.
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