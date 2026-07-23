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Царьград

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Рубио заявил, что предложения в Анкоридже провалились из-за несогласия Украины

Рубио заявил, что предложения в Анкоридже провалились из-за несогласия Украины

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что инициативы, выдвинутые на встрече в Анкоридже, не были приняты украинской стороной.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;....Рубио сообщил, что инициативы, выдвинутые на встрече в Анкоридже, не были приняты украинской стороной.&quot;                          А что США сделали для того, чтобы Украина приняла эти инициативы? США тут же применили санкции против России, но ни одного против Украины. Так о чём это говорит? Как говорится, Рубио &quot;наводит тень на плетень&quot; своими бесполезными разговорами.
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