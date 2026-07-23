Рубио заявил, что предложения в Анкоридже провалились из-за несогласия Украины

Svetlana Kuzmina

"....Рубио сообщил, что инициативы, выдвинутые на встрече в Анкоридже, не были приняты украинской стороной." А что США сделали для того, чтобы Украина приняла эти инициативы? США тут же применили санкции против России, но ни одного против Украины. Так о чём это говорит? Как говорится, Рубио "наводит тень на плетень" своими бесполезными разговорами.