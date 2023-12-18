Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 987 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Возвращение этих тварей на экраны- это позор России! И у тех, кто их крышует, есть имя и фамилия. По большому счету э...Хит-парад для пре...
  • Николай Кузнецов
    Это торгашеские отношения, а не общественно-производственные. Общественно производственными они станут тогда, когда б...Настоящие ошибки ...
  • Владимир Сабакарь
    Я о том, что эти самые общественно производственные отношения, на примере двух капиталистических систем:  неофеодализ...Настоящие ошибки ...

Ну, наконец-то. Как я понимаю, появились первые пингвины, которые совершенно опрометчиво считают себя ласточками

Ну, наконец-то. Как я понимаю, появились первые пингвины, которые совершенно опрометчиво считают себя ласточками

Дилетант о политике Могу сказать "прощай" Ну, наконец-то. Как я понимаю, появились первые пингвины, которые совершенно опрометчиво считают себя ласточками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Быков и Акунин - ДВЕ ЧЕРНОРОТЫЕ МЕРЗОСТИ.
Ответить
5 час.
LK
Lubaha Korobova
Не знала их и не хочу знать!!!Безмозглым-не место в России!!!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх