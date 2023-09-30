"Никто не в силах сломить волю миллионов": Путин поздравил новые регионы с Днём воссоединения

Президент России констатировал, что весь народ страны намерен защищать Донбасс и Новороссию.Пресс-служба Кремля опубликовала видеообращение Владимира Путина в честь Дня воссоединения Херсонщины, Запорожья, ДНР и ЛНР с Россией.
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