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Китай

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Премьер Госсовета КНР призвал к более тесному сотрудничеству с МВФ

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник в Пекине провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда /МВФ/ Кристалиной Георгиевой, в ходе которой призвал укреплять кооперацию с МВФ.

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