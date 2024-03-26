Премьер Госсовета КНР призвал к более тесному сотрудничеству с МВФ

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник в Пекине провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда /МВФ/ Кристалиной Георгиевой, в ходе которой призвал укреплять кооперацию с МВФ.