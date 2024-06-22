Начо интересен «Аль-Кадисии». Защитник может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков саудовской лиги (Relevo)

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад». Однако, по информации Relevo, игрок пока не получил официального предложения по контракту – клуб из Джидды принадлежит государственному инвестиционному фонду PIF и еще не знает, на какой бюджет может рассчитывать в новом сезоне.