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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Начо интересен «Аль-Кадисии». Защитник может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков саудовской лиги (Relevo)

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад». Однако, по информации Relevo, игрок пока не получил официального предложения по контракту – клуб из Джидды принадлежит государственному инвестиционному фонду PIF и еще не знает, на какой бюджет может рассчитывать в новом сезоне.

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