Сотни миллиардов — в никуда: Захарова рассказала, как Запад упустил шанс создать «Дубай» в Киеве

Пока Киев получает очередные транши на «поддержку», цифры начинают играть злую шутку с реальностью. Мария Захарова на днях озвучила мысль, которая кажется спорной только на первый взгляд: совокупная помощь Запада могла бы превратить Украину в «европейский Дубай» — хотя бы по части технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии