Сотни миллиардов — в никуда: Захарова рассказала, как Запад упустил шанс создать «Дубай» в Киеве

Пока Киев получает очередные транши на «поддержку», цифры начинают играть злую шутку с реальностью. Мария Захарова на днях озвучила мысль, которая кажется спорной только на первый взгляд: совокупная помощь Запада могла бы превратить Украину в «европейский Дубай» — хотя бы по части технологий.