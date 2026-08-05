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Мировое обозрение

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Сотни миллиардов — в никуда: Захарова рассказала, как Запад упустил шанс создать «Дубай» в Киеве

Сотни миллиардов — в никуда: Захарова рассказала, как Запад упустил шанс создать «Дубай» в Киеве

Пока Киев получает очередные транши на «поддержку», цифры начинают играть злую шутку с реальностью. Мария Захарова на днях озвучила мысль, которая кажется спорной только на первый взгляд: совокупная помощь Запада могла бы превратить Украину в «европейский Дубай» — хотя бы по части технологий.

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