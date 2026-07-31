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Ростех

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На «ОДК-Сатурн» завершили обучение первые мультиспециалисты по обработке металлов

На «ОДК-Сатурн» завершили обучение первые мультиспециалисты по обработке металлов

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Обучение пилотной группы мультиспециалистов по программе «Обработка металлов резанием» началось в «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) два года назад.

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