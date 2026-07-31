На «ОДК-Сатурн» завершили обучение первые мультиспециалисты по обработке металлов

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Обучение пилотной группы мультиспециалистов по программе «Обработка металлов резанием» началось в «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) два года назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии