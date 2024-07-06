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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Певицу Алсу упрекнули за то, что она не захотела простить измену мужа

Алена Кравец высказалась о разводе певицы Алсу. Причины развала семьи певицы Алсу остаются неизвестными, однако судя по яростным высказываниям самой певицы в адрес Анастасии Решетовой, бывшей жены Тимати, роль в этом конфликте сыграла она.

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