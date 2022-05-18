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The Wall Street Journal: большинство сотрудников российского офиса Google покинуло страну

The Wall Street Journal: большинство сотрудников российского офиса Google покинуло страну

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила о том, что большинство сотрудников российского офиса Google покинули Россию, выехав в Дубай.

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