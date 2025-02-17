«Просто хотят убрать»: критик высказался об очередном фиаско Милявской

Евгений Бабичев возмущен тем, что происходит с карьерой Лолиты. Лолита Милявская кадр МУЗ-ТВНакануне Лолита Милявская объявила об отмене еще одного концерта в рамках ее первого тура после вечеринки Ивлеевой.