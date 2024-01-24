«Претензии на пирамиды»: как в РФ охарактеризовали новый указ Зеленского

Владимиру Зеленскому предложили предъявить претензии на Египетские пирамиды. Таким образом глава парламента Крыма Владимир Константинов высмеял указ главы Незалежной «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», передает агентство РИА Новости.
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