Ученые нашли причину гибели библейских городов: Гоморра и Содом были уничтожены Космосом Ольга БезродняяНедавно проведенные раскопки в иорданском Тель-эль-Хаммаме привели ученых к шокирующим выводам, подтверждающим библейские предания о гибели Содома и Гоморры.
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