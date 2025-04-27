Ученые нашли причину гибели библейских городов: Гоморра и Содом были уничтожены Космосом Ольга БезродняяНедавно проведенные раскопки в иорданском Тель-эль-Хаммаме привели ученых к шокирующим выводам, подтверждающим библейские предания о гибели Содома и Гоморры.