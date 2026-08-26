Военкор рассказал о необходимости массовой мобилизации в 2026 году

Александр Коц, не понаслышке знающий ситуацию на фронте, озвучил свое видение наболевшего вопроса. Темпы набора контрактников и добровольцев позволяют закрывать текущие потребности армии без объявления всеобщей мобилизации.
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