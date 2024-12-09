Два человека погибли, трое пострадали в страшной аварии в Петрозаводске

Грузовик по непонятным пока причинам просто раздавил легковушку в которой были люди. 9 декабря около 22 часов в Петрозаводске на улице Ключевая произошло жуткое столкновение грузового автомобиля и легковушки.
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