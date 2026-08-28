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FTimes

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К 1 сентября без лишней нагрузки: какие семьи могут получить помощь на подготовку детей к школе

К 1 сентября без лишней нагрузки: какие семьи могут получить помощь на подготовку детей к школе

К 1 сентября без лишней нагрузки: какие семьи могут получить помощь на подготовку детей к школе Елена ГалицкаяВ преддверии нового учебного года российским семьям напоминают о возможностях получить дополнительную поддержку при подготовке детей к школе.

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