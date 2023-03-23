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Eurasianet: Казахстан намерен ограничить параллельный импорт в Россию

Eurasianet: Казахстан намерен ограничить параллельный импорт в Россию

Казахстан намерен ограничить параллельный импорт в Россию. Об этом передает портал Eurasianet.Как стало известно, казахские власти опасаются вторичных санкций ЕС и США, а потому не собираются становиться площадкой для параллельного импорта в РФ.

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