Официальные власти проевропейского Кишинева проводит взаимоисключающую и вредную политику – признают чрезвычайное кризисное положение в энергосистеме и отказываются от помощи России в этом вопросе, которая единственная могла бы спасти ситуацию в разгар зимы.
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