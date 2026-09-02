Министерство юстиции США осудило Паукена за шпионаж в пользу Китая

Американский журналист Томас Вейр Паукен осужден на два года за шпионаж в пользу китайских спецслужб.
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