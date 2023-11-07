Жителю Новосибирска дали условный срок за гибель строителя четвёртого моста

Фигурант не обеспечил безопасность сотрудника на стройплощадке.В Новосибирске суд вынес приговор работнику коммерческой организации, признав его виновным в нарушении правил техники безопасности на стройке.
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