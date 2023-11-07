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Жителю Новосибирска дали условный срок за гибель строителя четвёртого моста

Жителю Новосибирска дали условный срок за гибель строителя четвёртого моста

Фигурант не обеспечил безопасность сотрудника на стройплощадке.В Новосибирске суд вынес приговор работнику коммерческой организации, признав его виновным в нарушении правил техники безопасности на стройке.

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