Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Помните эти обсуждения, когда первые БПЛА атаковали Москву и Петербург? Пока привыкшие во всëм сразу винить власти (а военное руководство это тоже одна из ветвей) не стеснялись в выражениях.
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