Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха  , ДЕШЕВКИ , РОССИЮ НАПУГАТЬ ХОТЕЛИ  , что  САМИ  чуть со  СТРАХА НЕ ОБ.........ЛИСЬ ....!!!Россия заблокиров...
  • галина
    Если наши это сделали горжусь!Россия заблокиров...
  • Александр Симаков
    По логике автора прочтите последние три абзаца.Уже просто бесит - 2

Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Помните эти обсуждения, когда первые БПЛА атаковали Москву и Петербург? Пока привыкшие во всëм сразу винить власти (а военное руководство это тоже одна из ветвей) не стеснялись в выражениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх