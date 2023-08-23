Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Муром — 2Drots: прогноз на матч 23.08.2023, Кубок России, путь регионов

Муром — 2Drots: прогноз на матч 23.08.2023, Кубок России, путь регионов

23 августа пройдут матчи второго раунда пути регионов Кубка России. В рамках тура сыграют «Муром» из одноименного города во Владимирской области и представитель Медиалиги 2Drots.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх