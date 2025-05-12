Арестован обвиняемый в смерти «Миссис Россия-2019» Натальи Маурер

Такое решение принял Тимирязевский суд Москвы. В Москве суд избрал меру пресечения в виде ареста для Алексея Паштаева, обвиняемого в причастности к гибели участницы конкурса «Миссис Россия-2019» Натальи Маурер.
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