Энергетический баланс Турции: долго ли продлится американская нефтяная аномалия?

В ходе недавней встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана на полях саммита ШОС в Бишкеке обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
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