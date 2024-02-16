Член ОНК Мельников: Навальный* подтверждал справедливость помещения в ШИЗО

Осужденный Алексей Навальный* считал справедливым перевод в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии. С таким заявлением выступил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по столице, член Совета по правам человека Алексей Мельников.
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