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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кахигао о летних трансферах «Спартака»: «Взяли тех, кого посчитали необходимым. Мы зарабатываем очки на поле, а не во время трансферного окна»

Спортивный директор « Спартака »  Франсис Кахигао оценил летнюю трансферную кампанию клуба. В летнее трансферное окно красно-белые подписали защитника Виктор Параду и форварда Мирлинда Даку .

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