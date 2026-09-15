WSJ: в мире наступил глобальный топливный кризис

Глобальный топливный кризис уже наступил из-за закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
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