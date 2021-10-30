В 2021 году экипажами надводных кораблей Балтийского флота выполнено более 400 боевых упражнений

В этот день в 1696 году Боярской Думой по настоянию Петра I был принят «приговор» о начале строительства флота – «Морским судам быть».
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