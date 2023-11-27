Цифровые платформы обяжут оперативно удалять запрещенный контент

Роскомнадзор разошелся с ФАС по поводу маркировки рекламы в Instagram*, цифровой рубль войдет в свободное обращение россиян уже спустя два — четыре года, а депутаты планируют обязать цифровые платформы оперативно удалять запрещенный контент.
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