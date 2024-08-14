Яков Кедми: В ответ на агрессию в Курской области Путин мог отдать три приказа

«Россия допустила те же ошибки, что и Израиль 7 октября, но их можно исправить» Владимир Путин 12 августа на совещании с Советом безопасности России, правительством и губернаторами приграничных регионов приказал выбить оккупантов (ВСУ) с территории Курской области.