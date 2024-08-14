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Закон и Порядок

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Яков Кедми: В ответ на агрессию в Курской области Путин мог отдать три приказа

Яков Кедми: В ответ на агрессию в Курской области Путин мог отдать три приказа

    «Россия допустила те же ошибки, что и Израиль 7 октября, но их можно исправить» Владимир Путин 12 августа на совещании с Советом безопасности России, правительством и губернаторами приграничных регионов приказал выбить оккупантов (ВСУ) с территории Курской области.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
по Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожские области приказ был  ещё в феврале 2022-го.... чё, вчерась родился? или совок?
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4 час.
Александр Терехов
Мадам, у вас истерика.  Яков просто высказывал свое мнение, причем отвечая на вопросы а не вещая менторским тоном с кафедры. Не надо косит под подергунчика.
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3 час.
Ингерман Ланская
что, малчиг, за жидёнка обидно?
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3 час.

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