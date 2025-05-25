Стрелявшего на вокзале в Россоши задержали

Им оказался местный житель, у которого ранее была судимостьПравоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
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