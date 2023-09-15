Что натворил Пашинян вынуждает Иран разнести в пыль Закавказье. "Союзники" могут не ждать помощи от России

Роман В

"Интересы России в регионе размыты" - от того, что сама российская власть размыта, невнятна, и непонятна, порой даже сама себе. Если у власти стоят компрадоры, у которых перед глазами только кошелек (бизнес-интересы правящей верхушки), то у страны никогда не будет внятной и четой политики. А главное, у такой страны, не будет национальных интересов.