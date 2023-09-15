Медвежий угол

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Что натворил Пашинян вынуждает Иран разнести в пыль Закавказье. "Союзники" могут не ждать помощи от России

Что натворил Пашинян вынуждает Иран разнести в пыль Закавказье. "Союзники" могут не ждать помощи от России

Пашинян выбрал крайне неудачное время для ссоры с Россией, потому что в Москве еще не определились, на чьей стороне воевать в грядущем конфликте.

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Комментарии
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Роман В
&quot;Интересы России в регионе размыты&quot; - от того, что сама российская власть размыта, невнятна, и непонятна, порой даже сама себе. Если у власти стоят компрадоры, у которых перед глазами только кошелек (бизнес-интересы правящей верхушки), то у страны никогда не будет внятной и четой политики. А главное, у такой страны, не будет национальных интересов.
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15 час.
ГМ
Георгий Михалев
Вопрос давно решен. Пендосы заставят армян воевать, как хохлов заставили. Дело ближайшего времени.
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11 час.
Nikolay Zakharov
Чтобы Ирану жилось спокойно,они не допустят айзеров в Армению,а нашим миротворцам,надо валить оттуда,защищать армян не к чему,Ирану способнее и айзерские аппетиты с Турцией,а заодно и амерские уменьшатся.
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1 час.

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